Форум «Живая традиция в Сибири» впервые пройдет в Новосибирске

Всероссийский общественно-культурный форум познакомит с нематериальным культурным наследием народов РФ, сообщила пресс-служба проекта.





С 29 апреля по 1 мая в Новосибирске состоится 14-й форум «Живая традиция в Сибири». В этом году он объединит участников из 20 российских регионов.





29 апреля в 10:00 в ДК Октябрьской революции пройдет стратегическая сессия, в 18:30 — концерт-открытие форума.





В программе — творческие лаборатории и мастер-классы по изучению фольклора и народным играм, выступления народных хореографических и вокальных ансамблей, этнодефиле, молодежные вечёрки, выставка-ярмарка народных ремесел. «Живая традиция» станет площадкой для встреч фольклористов, этнологов, филологов, культурологов, искусствоведов, педагогов, этномузыкологов, мастеров народных ремесел и традиционных костюмов и др.





Фестиваль завершится в Концертном зале имени А.С. Каца гала-концертом «Красная горка» и прощальной народной вечёркой.





Фото: Рixabay