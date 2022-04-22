Русский музей открыл выставку восстановленных экспонатов к 100-летию отдела реставрации

Государственный Русский музей представит на выставке к 100-летию реставрационного отдела более 300 экспонатов, которые прошли наиболее сложную реставрацию. Выставка начала работать 21 апреля в Корпусе Бенуа, сообщил генеральный директор Русского музея Владимир Гусев, пишет ТАСС.

«В апреле 1922 года в Русском музее появилась первая мастерская реставрации живописи, тогда в ней работали 10 человек. Сегодня в Русском музее 15 реставрационных отделов, мастерских. В них работают 89 реставраторов высочайшей квалификации, это ленинградская, петербургская школа реставрации, и здесь представлены все виды, жанры, техники, материалы. Результаты их работы показаны на большой выставке», — сказал Гусев.





Он уточнил, что ежегодно через реставрационные мастерские Русского музея проходят около 4,5 тысячи экспонатов. Выставка будет работать до 18 июля.





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