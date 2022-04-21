Российский фильм «Первый Оскар» выходит в широкий прокат

Фильм Сергея Мокрицкого «Первый Оскар», вдохновленный историей съемок документальной картины «Разгром немецких войск под Москвой», выходит в широкий российский прокат. Об этом сообщает пресс-служба компании-прокатчика «Централ Партнершип».

По сюжету фильма студенты-операторы Лев Альперин и Иван Майский влюблены в девушку с актерского факультета Юну. Когда начинается эвакуация, они втроем отказываются уезжать и отправляются на фронт.





Основой для картины послужила история съемок документального фильма Ильи Копалина и Леонида Варламова «Разгром немецких войск под Москвой», получившего в 1943 году первую в истории советского кино премию «Оскар».





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