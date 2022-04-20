Объявлены лауреаты театральной премии «Золотая маска»-2022

20.04.2022
Вручение российской национальной театральной премии прошло 20 апреля. Церемония проходила в онлайн-формате на сайте «Золотой маски».
Трансляция велась из Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. С приветственным словом обратилась министр культуры РФ Ольга Любимова.
«В этом году форум объединил 67 театров из 17 городов России, талантливых создателей и исполнителей. За время проведения фестиваля состоялось более 300 показов спектаклей. Это были работы разных жанров и направлений, творения признанных мастеров и дебютантов. Интересные постановки, атмосфера классики и современных идей в сочетании с тонкой режиссурой и сценографией — именно таких спектаклей с нетерпением ждали зрители», — отметила глава ведомства (цитата по ТАСС
).
Лучшим спектаклем большой формы стал «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель» БДТ им. Г.А. Товстоногова (Петербург). Лучшим спектаклем малой формы — «Товарищ Кисляков» Александринского театра (Петербург). Премию вручили и кукольной постановке «Ходжа Насреддин» Театра Наций (Москва).
Лучшим режиссером признали Дмитрия Крымова за постановку «Моцарт "Дон Жуан". Генеральная репетиция» «Мастерской П.Н. Фоменко». За женскую и мужскую роли наградили Анну Блинову («Нана» Александринского театра) и Евгения Цыганова («Моцарт "Дон Жуан". Генеральная репетиция»)
Лауреатом номинации «Лучший спектакль в оперетте/мюзикле» назвали «Антигону» «Театра-Театра» (Пермь), а ее постановщика Романа Феодори — лучшим режиссером. «Золотую маску» за лучшую оперу присудили «Саломее» ГАБТа (Москва). За режиссуру в опере премию не присудили.
Лучший балет — «Чайка» Большого театра (Москва). Лучший спектакль в современном танце — «Новая земля» Платоновского фестиваля искусств в Воронеже. За работу балетмейстера/хореографа отметили Павла Глухова («Плот медузы», Камерный театр Воронежа).
Фото: Рixabay