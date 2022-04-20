В Пскове пройдет органный концерт музыки русских и советских композиторов

Жителям и гостям города предлагают послушать звучание электронного органа, сообщает пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области.





26 апреля в концертном зале Псковского колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова состоится концерт «Орган по-русски». В программе — создававшиеся не для органа произведения Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Христофора Кушнарева, Юрия Буцко, Микаэла Таривердиева, Георгия Мушеля, Исаака Дунаевского.





Сочинения русских и советских композиторов прозвучат в исполнении Дины Ихиной и Дениса Маханькова, которые интересуются современными органами, возрождением исторических органов-памятников, привлечением внимания к органному искусству и преподаванием.





Начало концерта в 19:00. Мероприятие участвует в программе «Пушкинская карта».





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