Второй сезон «Бриджертонов» установил новый рекорд по просмотрам

20.04.2022
Новые эпизоды уже обогнали по просмотрам первый сезон сериала о сестрах и братьях влиятельного британского семейства, ищущих любовь. Об этом сообщил Variety.
По данным журнала, просмотры второго сезона «Бриджертонов» на стриминге Netflix превысили 627 млн часов с момента запуска 25 марта.
Этот результат оказался лучше показателя дебютного сезона, который сделал «Бриджертонов» самым популярным сериалом Netflix на английском языке. Показатели второго сезона укрепили лидерство проекта.
Сериал официально продлили на третий и четвертый сезоны. Кроме того, «Бриджертоны» получат спин-офф.
Фото: кадр из сериала «Бриджертоны»