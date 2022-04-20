Бен Аффлек снимет Мэтта Дэймона в байопике о становлении Nike

Актеры, давно поддерживающие дружеские отношения, поработают вместе над экранизацией истории спортивного бренда, сообщает THR.





Биографическая драма расскажет историю бывшего исполнительного директора Nike Сонни Ваккаро (Дэймон) и сооснователя компании Фила Найта (Аффлек). В центре истории окажутся их попытки добиться контракта со звездой баскетбола Майклом Джорданом. Эта сделка превратила Nike в глобальную компанию, а также способствовала популяризации спорта.





Аффлек сыграет одного из персонажей и выступит режиссером фильма. Дэймон исполнит ключевую роль. Кроме того, они вместе разработают сценарий на основе скрипта Алекса Конвери и займутся продюсированием проекта.





Дата релиза пока не сообщается.





Фото: Рixabay