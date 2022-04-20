Выставка лаковой миниатюры и графики открывается в Щёлкове

20.04.2022
Экспозиция «Во всём дойти до совершенства» включает работы художницы Виктории Синельниковой и ее учениц, сообщили в Щёлковском историко-краеведческом музее.
С 21 апреля по 29 мая в подмосковном музее будет работать выставка работ Виктории Синельниковой, посвятившей жизнь лаковой миниатюрной живописи на папье-маше.
«Она внесла значительный вклад в развитие старейшего художественного промысла, всемирно известного центра лакового искусства — Федоскино», — приводятся слова искусствоведа Варвары Коченковой на сайте музея.
Посетители увидят работы 1992-2022 годов, выполненные в разных техниках: роспись под черепаху или малахит, прорисовка золотом, украшение сканью (узором из металлических деталей различной формы, выложенных по сырому лаку), а также граттаж (процарапывание орнамента) и др.
Экспозицию дополнят работы учениц Виктории Синельниковой, миниатюристами и педагогами — Т. Янтковой, А. Талеевой , С. Потаповой, Н. Орловой и С. Беловодовой, продолжающих традиции Федоскинской школы миниатюрной живописи.
Фото: pixabay