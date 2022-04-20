В Уфе пройдет Всероссийский конкурс хоровых дирижеров

20.04.2022
С 26 по 28 апреля в столице Башкортостана состоится X Всероссийский конкурс хоровых дирижеров имени Шамиля Ибрагимова, сообщили в минкультуры республики.
В этом году конкурс приурочен к 100-летию хормейстера и композитора Шамиля Ибрагимова и Году культурного наследия народов России. Участниками станут студенты профессиональных образовательных учреждений культуры и искусства.
В первом туре (дирижирование под рояль) конкурсанты исполнят обязательное произведение (1-я и 2-я части из кантаты «Курские песни» Георгия Свиридова) и сочинение a cappella по собственному выбору. Во втором (работа с женским хором) и третьем (концертное выступление) турах участники представят обработки песен народов России и сочинения башкирских композиторов.
Программа включает мастер-классы по дирижированию председателя жюри Эльвиры Гайфуллиной, Всероссийскую научно-практическую конференцию «Традиции национальных музыкальных культур в академическом хоровом искусстве России», а также концерт Хоровой капеллы РБ им. Т. Сайфуллина.
Фото: Рixabay