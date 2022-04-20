Эдгард Запашный предложил включить цирки в программу «Пушкинская карта»

Народный артист России Эдгард Запашный подготовил документ от лица цирковой индустрии о включении цирков в программу «Пушкинская карта». Об этом сообщает «Культуромания».

Об этом Запашный сообщил на заседании комитета Госдумы по культуре «Дети — важнейший приоритет государственной культурной политики» в Доме Союзов.





Документ Эдгард Запашный отдал главе комитета Госдумы по культуре Елене Ямпольской для передачи в органы исполнительной власти.





Программа «Пушкинская карта» запущена в России с 1 сентября 2021 года.





Фото: сайт «Пушкинской карты»