Эдгард Запашный предложил включить цирки в программу «Пушкинская карта»

20.04.2022
Народный артист России Эдгард Запашный подготовил документ от лица цирковой индустрии о включении цирков в программу «Пушкинская карта». Об этом сообщает «Культуромания».
Об этом Запашный сообщил на заседании комитета Госдумы по культуре «Дети — важнейший приоритет государственной культурной политики» в Доме Союзов.
Документ Эдгард Запашный отдал главе комитета Госдумы по культуре Елене Ямпольской для передачи в органы исполнительной власти.
Программа «Пушкинская карта» запущена в России с 1 сентября 2021 года.
Фото: сайт «Пушкинской карты»