Эдгард Запашный предложил включить цирки в программу «Пушкинская карта»

20.04.2022

Эдгард Запашный предложил включить цирки в программу «Пушкинская карта»

Народный артист России Эдгард Запашный подготовил документ от лица цирковой индустрии о включении цирков в программу «Пушкинская карта». Об этом сообщает «Культуромания».

Об этом Запашный сообщил на заседании комитета Госдумы по культуре «Дети — важнейший приоритет государственной культурной политики» в Доме Союзов.

Документ Эдгард Запашный отдал главе комитета Госдумы по культуре Елене Ямпольской для передачи в органы исполнительной власти.

Программа «Пушкинская карта» запущена в России с 1 сентября 2021 года.

Фото: сайт «Пушкинской карты»