Сумму рибейтов кинопроизводителям в Калининграде снизили до 40 млн рублей

Общую начальную сумму компенсаций затрат кинопроизводителей на съемки фильмов и сериалов в Калининградской области в 2022 году снизили с запланированных 50 до 40 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила директор АНО «Фестивальная дирекция» региона Ольга Каверзина.

«У нас планово выделяется 40 млн рублей на поддержку производителей кино и сериалов ежегодно, и еще 10 млн предусмотрены на рибейты за съемки клипов с этого года. <...> На данный момент общая сумма снижена на 10 млн рублей. Если нужна будет корректировка в сторону увеличения выплаты из-за большого количества заявок от кинопроизводителей и такие возможности у бюджета будут, то сумма будет увеличена», — сказала Каверзина.





Областное правительство в начале марта приняло решение часть средств, запланированных на проведение фестивалей и выплату рибейтов, перераспределить на поддержку тех направлений, которые могут испытывать сложности из-за санкций.





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