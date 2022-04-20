В РОМИИ открывается выставка «От натуры — к образу»

Ростовский областной музей изобразительных искусств приглашает на авторский выставочный проект Александра Рубца.





23 апреля в РОМИИ в Ростове-на-Дону начинает работу выставка «От натуры — к образу». В экспозиции представлены 50 произведений из разных циклов, созданных художником в 2016-2022 годах.





«Живописный талант Александра Рубца сформировался в лоне традиций русской и советской художественной школы конца 1960-1970 годов», — рассказали в пресс-службе музея.





Александр Рубец (род. в 1953 году) — уроженец Беларуси, выпускник Школы искусств в Минске и Ленинградского художественного училища имени Серова, почетный член РАХ, вице-президент ТСХР по Югу России. Работы художника хранятся в музеях Москвы, Минска, Саратова, Пензы, Ставрополя и других городов.





Вернисаж и творческая встреча с художником пройдут 27 апреля в 16:00. Экспозиция работает до 16 мая.





Фото: пресс-служба РОМИИ