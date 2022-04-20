Пример Всероссийской актерской биржи могут распространить на другие направления

Проекты по аналогии со Всероссийской актерской биржей для поддержки выпускников творческих вузов могут появиться в России, если такой запрос поступит со стороны профессионального сообщества. Об этом заявила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова.

«Мы сейчас это [онлайн-платформу биржи] протестируем, и если действительно получится привлекать коллег из других направлений и специальностей, мы будем только рады дизайнерам, художникам, музыкантам. Здесь всегда еще вопрос инициативности со стороны профессионального сообщества, мы будем рады поддержать», — сказала министр на презентации онлайн-платформы «Всероссийская актерская биржа».





Запуск проекта «Всероссийская актерская биржа» состоялся на молодежном фестивале «Будущее театральной России» в мае 2021 года.





Фото: Минкультуры РФ

