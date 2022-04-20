Пример Всероссийской актерской биржи могут распространить на другие направления

20.04.2022

Пример Всероссийской актерской биржи могут распространить на другие направления

Проекты по аналогии со Всероссийской актерской биржей для поддержки выпускников творческих вузов могут появиться в России, если такой запрос поступит со стороны профессионального сообщества. Об этом заявила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова.

«Мы сейчас это [онлайн-платформу биржи] протестируем, и если действительно получится привлекать коллег из других направлений и специальностей, мы будем только рады дизайнерам, художникам, музыкантам. Здесь всегда еще вопрос инициативности со стороны профессионального сообщества, мы будем рады поддержать», — сказала министр на презентации онлайн-платформы «Всероссийская актерская биржа».

Запуск проекта «Всероссийская актерская биржа» состоялся на молодежном фестивале «Будущее театральной России» в мае 2021 года.

Фото: Минкультуры РФ