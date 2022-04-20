Выставка «Театр Табакова. Моменты» начнет работать в Доме-музее М.Н. Ермоловой

Коллекцию работ театрального фотографа Ксении Бубенец, сделанных за сценой, в гримерках, во время репетиций в Московском театре Олега Табакова, покажут в Доме-музее М.Н. Ермоловой с 22 апреля по 19 июня. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

На выставке также представят экспонаты из музея театра — более 100 фотографий, большинство из которых покажут впервые.





«В Доме-музее М.Н. Ермоловой с 22 апреля открывается выставка „Театр Табакова. Моменты“. В год 35-летия театра посетители увидят коллекцию работ театрального фотографа Ксении Бубенец, сделанных за сценой, в гримерках, на обсуждениях и встречах, во время репетиций. На фото запечатлены актеры театра Владимир Машков, Сергей Беляев, Виталий Егоров, Алена Лаптева, Евгений Миллер, Яна Сексте, Сергей Угрюмов, Александр Фисенко, Аня Чиповская и другие. Также гости увидят два сценических костюма, макеты декораций и материалы из фондов Бахрушинского музея», — говорится в сообщении.





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