В Оренбургской области умер писатель Петр Краснов

Министр культуры Оренбургской области Евгения Шевченко выразила соболезнования родным и близким писателя Петра Краснова. Он умер в 72 года, сообщила пресс-служба министерства.

«Сегодня Оренбуржье потеряло человека с горячим сердцем и большой душой — писателя Петра Краснова. Он прожил яркую и счастливую творческую жизнь, познав успех и признание: многие его произведения опубликованы в центральных журналах, рассказ „Мост“ вошел в антологию „Шедевры русской литературы XX века“, ЮНЕСКО отметило дипломом „За выдающийся вклад в мировую литературу“, издано полное собрание сочинений в пяти томах», — передаются в сообщении слова Шевченко.





В областном министерстве культуры Краснова называют признанным современным классиком, он был писателем, публицистом и переводчиком.





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