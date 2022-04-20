На XIV Международный конкурс артистов балета в Москве подано 343 заявки из 33 стран мира

20.04.2022
Оценивать мастерство танцовщиков будет авторитетное жюри, в состав которого войдут ведущие деятели мирового балетного искусства.
«Сегодня идет по-настоящему активная работа по всем ключевым направлениям подготовки к конкурсу. Набирает обороты пригласительная кампания. Убеждена, что совместными усилиями нам удастся выполнить важную задачу – организовать самый запоминающийся Международный конкурс артистов балета, посвященный 95-летнему юбилею выдающегося хореографа Юрия Григоровича», – отметила статс-секретарь – заместитель Министра культуры Российской Федерации Алла Манилова.
Юрий Григорович: «У Московского международного конкурса артистов балета всегда была поистине мировая слава. В Москву, в Большой театр раз в четыре года съезжаются участники, гости, специалисты со всего мира. И каждая новая встреча знаменует собой новую отметку развития балета, если хотите, в известной мере определяет мировой порядок в искусстве танца. Мы сохраняем высоту и привлекательность конкурса, он по-прежнему самая авторитетная инстанция в мировом конкурсном движении».
Учредитель конкурса – Министерство культуры Российской Федерации. Организатор XIV Международного конкурса артистов балета – ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.
Фото: Минкультуры