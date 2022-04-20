Федерация музыкальных конкурсов исключила Конкурс им. Чайковского из своего состава

Всемирная федерация международных музыкальных конкурсов исключила Международный конкурс имени П.И.Чайковского из своего состава. Об этом говорится в сообщении, опубликованном федерацией на ее сайте.

Это решение было принято 13 апреля на внеочередной генеральной ассамблее в связи со специальной военной операцией России на Украине.





«В ходе голосования, состоявшегося на внеочередной генеральной ассамблее 13 апреля 2022 года, Всемирная федерация международных музыкальных конкурсов подавляющим большинством голосов приняла решение об исключении Международного конкурса имени Чайковского из числа своих членов с немедленным вступлением в силу этого решения», — говорится в пресс-релизе.





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