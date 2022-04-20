Спектакль «Антигона» стал обладателем «Золотой маски»

Спектакль «Антигона» в пермском «Театре-Театре» стал обладателем российской национальной театральной премии «Золотая маска» в номинации «Лучший спектакль в оперетте/мюзикле», а Роман Феодори признан лучшим режиссером за эту работу.

Объявление лауреатов проходит в среду онлайн: трансляция ведется из Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко на сайте фестиваля «Золотая маска», в аккаунте «Золотой маски» в VK, а также на платформе и социальных сетях онлайн-кинотеатра Okko.





Эксперты назвали Евгения Загота лучшим дирижером в легком жанре за мюзикл «Шахматы» Театральной компании «Бродвей Москва» и Театра МДМ. За лучшую женскую роль награждена актриса Анастасия Стоцкая за роль Флоренс Васси в «Шахматах», а ее коллега по спектаклю Александр Бобров, исполнитель Фредди Трампера, — за роль второго плана. За лучшую мужскую роль в оперетте/мюзикле отмечен Евгений Елпашев за роль Макса Гербера в спектакле «Одолжите тенора» екатеринбургского Театра музыкальной комедии.





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