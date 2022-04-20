Симфонический оркестр им. Светланова завершил гастроли по Сибири и Уралу

Выступления прошли в рамках проекта Минкультуры РФ и Московской филармонии «Всероссийские филармонические сезоны», сообщила пресс-служба ведомства.





Государственный академический симфонический оркестр России им. Е.Ф. Светланова выступил с концертами в Красноярске, Новосибирске, Челябинске, Екатеринбурге и Перми. Дирижировал Михаил Татарников, солировал скрипач Павел Милюков.





Посетители услышали сочинения композиторов XIX-ХХ веков — Л. Бетховена, Я. Сибелиуса, Г. Малера и С. Рахманинова. Сложнейшие сольные партии Павел Милюков исполнил на коллекционном инструменте — старинной скрипке Антонио Страдивари «Йоахим» 1715 года.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ