Церемония вручения премии «Золотая маска» состоится онлайн

Церемония вручения российской национальной театральной премии «Золотая маска» состоится в среду в онлайн-формате. Номинировано рекордное количество претендентов: 81 спектакль, 67 театров, 290 частных номинаций, сообщили ТАСС в пресс-службе премии.

«Церемония начнется в 14:00 — время выбрано специально, чтобы к эфиру из Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко могли присоединиться номинанты и участники „Золотой маски“ в разных часовых поясах. Ведущие церемонии — Мириам Сехон и Сергей Епишев. За идею и воплощение отвечают режиссер Нина Чусова, художник по костюмам Полина Гречко и композитор Алексей Наджаров», — говорится в сообщении на сайте фестиваля.





Трансляция будет идти на сайте фестиваля «Золотая маска», в аккаунте премии в VK, а также на платформе и социальных сетях онлайн-кинотеатра Okko.





Фото: Pixabay