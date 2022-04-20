В РНБ начнет работать выставка в честь первого летописца Санкт-Петербурга Андрея Богданова

Российская национальная библиотека (РНБ) откроет в своем новом здании мультимедийную выставку «У истоков отечественного краеведения: первый летописец истории Санкт-Петербурга Андрей Богданов».

Это одна из экспозиций, посвященных 350-летию со дня рождения Петра Великого.





«Благодаря Андрею Богданову современные горожане смогут воспользоваться путеводителем по Санкт-Петербургу петровской поры. Такой вот первый справочник, представленный на выставке. <...> Бесценный для краеведения труд увидел свет после смерти автора, в 1779 году, благодаря историку и литератору Василию Рубану», — рассказали в пресс-службе РНБ.





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