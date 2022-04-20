Завершились съемки драмеди-сериала «Меньшее зло» с Полиной Агуреевой

Онлайн-кинотеатр KION объявил об окончании съемочного процесса нового сериала режиссера Виктора Шамирова.





Главные герои — супруги Вика и Максим, отношения которых угасают. Муж, желающий завести ребенка, но бесплодный, делится переживаниями с бывшим любовником Вики Павлом. Алиса, подруга Павла, предлагает ему стать донором спермы, чтобы у Вики и Максима появился ребенок. Но ставит условие: чтобы Павел исчез из жизни семейной пары. Однако Павел понимает, что не хочет уходить из жизни Вики. Пытаясь разобраться в ситуации, герои отправляются на фестиваль, где им предстоит принять важные решения.





Режиссер Виктор Шамиров («Со мною вот что происходит») назвал новый проект «историей о необходимости и невозможности правильного выбора».





Главные роли исполнили Полина Агуреева («Долгое прощание»), Юлия Гревцова («Мастерская»), Алексей Розин («Нелюбовь»), Виктор Добронравов («Пальма»). Над сценарием работали Виктор Шамиров и Ольга Мотина-Супонева.





Сериал «Меньшее зло» выйдет эксклюзивно на KION.





Фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра KION