С парковых скульптур Царского Села начали снимать «зимние одежды»

Специальные футляры уже демонтировали с нескольких фигур в Екатерининском и Александровском парках, сообщила пресс-служба музея-заповедника.





Первыми из деревянных коробов освободили фигуры с Большого китайского моста в Александровском парке и подлинную венецианскую скульптуру на Эрмитажной аллее Екатерининского парка.





Далее работники снимут защитную амуницию с мраморного фонтана в Собственном садике, гальванопластических фигур на Гранитной террасе и статуй у Екатерининского дворца. Всего будут освобождены 74 объекта.





«Каждую осень мы укутываем наших мраморных героев в холстину, которая прекрасно впитывает влагу и пропускает воздух — так скульптуре зимовать гораздо комфортнее. Для нас открывать ее весной — целое событие. Это очень духоподъемно: снимаешь короб, ткань, и вот перед тобой "Великолепие", она же Magnificenza, Джузеппе Дземиниани — и сердце наполняется радостью», — поделилась хранитель скульптуры музея-заповедника Наталья Лансере.





В коллекции парковой скульптуры «Царского Села» — мраморные, бронзовые, гальванопластические и чугунные статуи и бюсты, мраморные и гранитные пьедесталы и вазы, три античные мозаики I-III веков нашей эры.





Гордостью музейного собрания является венецианская декоративная скульптура первой четверти XVIII века, представленная в основном мифологическими персонажами и аллегориями Антонио Тарсиа, Пьетро Баратты, Джованни Бонаццы, Бортоло Модоло, Джованни Дзордзони, Джузеппе Дземиниани и других мастеров.





С 16 апреля для посещения открылись павильон «Шапель» в Александровском парке и павильон «Башня-руина» в Екатерининском.





Фото: пресс-служба ГМЗ «Царское Село»