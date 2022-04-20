Начались съемки нового фантастического фильма Зака Снайдера

Американский режиссер объявил в соцсетях о начале съемочного процесса кинокартины «Мятежная Луна» (Rebel Moon).





Фантастический фильм Зака Снайдера («Лига справедливости», «300 спартанцев») расскажет о мирной колонии, расположенной на одной из планет на окраине Галактики. Она оказывается под угрозой истребления силами тирана Балисария. Одна из колонисток решает отправиться на поиски союзников с соседних планет, чтобы противостоять могущественной армии и выжить.





Производством фильма занимается стриминговый сервис Netflix. Главные роли в «Мятежной Луне» исполняют София Бутелла («Экстаз», «Современная любовь»), Чарли Ханнэм («Сыны анархии»), Рэй Фишер («Лига справедливости») и Джена Мэлоун («Донни Дарко»).





Фото: Рixabay