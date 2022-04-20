Стартовал прием заявок на второй грантовый конкурс 2022 года Фонда культурных инициатив

20.04.2022

Стартовал прием заявок на второй грантовый конкурс 2022 года Фонда культурных инициатив

Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) начал вторую заявочную кампанию 2022 года на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Общий фонд грантового конкурса, стартующего 20 апреля, — 3 млрд рублей, сообщает пресс-служба фонда.

«Мы ждем яркие творческие идеи, отвечающие вызовам времени, креативные проекты, в том числе с использованием современных технологий, которые будут действительно полезны жителям российских регионов, а также для творческих профессиональных сообществ», — привели в пресс-службе слова генерального директора ПФКИ Романа Карманова.

Заявки через информационную систему фонда могут подать негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации, а также индивидуальные предприниматели. Гендиректор ПФКИ советует претендентам перед подачей заявки обратиться к разделу обучения на сайте фондкультурныхинициатив.рф, методическим рекомендациям и чек-листу, записям вебинаров.

Фото: Pixabay