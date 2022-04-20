Стартовал прием заявок на второй грантовый конкурс 2022 года Фонда культурных инициатив

Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) начал вторую заявочную кампанию 2022 года на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Общий фонд грантового конкурса, стартующего 20 апреля, — 3 млрд рублей, сообщает пресс-служба фонда.

«Мы ждем яркие творческие идеи, отвечающие вызовам времени, креативные проекты, в том числе с использованием современных технологий, которые будут действительно полезны жителям российских регионов, а также для творческих профессиональных сообществ», — привели в пресс-службе слова генерального директора ПФКИ Романа Карманова.





Заявки через информационную систему фонда могут подать негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации, а также индивидуальные предприниматели. Гендиректор ПФКИ советует претендентам перед подачей заявки обратиться к разделу обучения на сайте фондкультурныхинициатив.рф, методическим рекомендациям и чек-листу, записям вебинаров.





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