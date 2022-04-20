Премьерой проекта «Дягилев. Hommage» открылся в Перми конкурс «Арабеск»

Премьера проекта вечеров современной хореографии «Дягилев. Hommage», который посвящен 150-летию со дня рождения импресарио Сергея Дягилева, прошла в Пермском театре оперы и балета в рамках открытия XVII конкурса артистов балета им. Екатерины Максимовой «Арабеск». Проект подготовил и представил народный артист СССР и РФ Владимир Васильев, пишет ТАСС.

«Сегодняшний вечер будет состоять из четырех балетов, созданных хореографами, которые на нашем конкурсе „Арабеск“ были лауреатами. Начнем мы с балета, который в свое время был задуман Дягилевым, но так и не состоялся. Это балет „Сады Аранхоэса“ на музыку Мориса Равеля. Мы увидим волшебную сказку о душе сада, о ее чарах и о том, что бывает с теми, кто ее потревожит», — рассказал Васильев.





В этом году исполняется 150 лет со дня рождения импресарио Сергея Дягилева.





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