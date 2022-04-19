Минкультуры России уволило сотрудника департамента кинематографии, допустившего халатность при оформлении прокатного удостоверения

В результате проверки деятельности департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации были выявлены нарушения, связанные с выдачей прокатного удостоверения.





Фото: Минкультуры РФ



Согласно данным проверки, в Минкультуры России обратились кинопроизводители зарубежного фильма «Искушение» режиссера Пола Верховена. Картина была предназначена к показу на онлайн-платформах. Содержание киноленты не соответствовало требованиям законодательства Российской Федерации, а именно Федеральному закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 N 436-ФЗ.Министерством культуры России было своевременно выявлено нарушение в действиях сотрудника, оформлявшего необходимые документы. Некомпетентные действия сотрудника при подготовке пакета документов повлекли незаконную выдачу прокатного удостоверения кинофильму «Искушение».По итогам проверки сотрудник, допустивший халатность при исполнении должностных обязанностей, был уволен, а директору департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации был объявлен строгий выговор. Соответствующий приказ уже подписан министром культуры Российской Федерации. Прокатное удостоверение, выданное ранее, отозвано.