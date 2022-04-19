Минкультуры России уволило сотрудника департамента кинематографии, допустившего халатность при оформлении прокатного удостоверения

19.04.2022
В результате проверки деятельности департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации были выявлены нарушения, связанные с выдачей прокатного удостоверения.
Согласно данным проверки, в Минкультуры России обратились кинопроизводители зарубежного фильма «Искушение» режиссера Пола Верховена. Картина была предназначена к показу на онлайн-платформах. Содержание киноленты не соответствовало требованиям законодательства Российской Федерации, а именно Федеральному закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 N 436-ФЗ.
Министерством культуры России было своевременно выявлено нарушение в действиях сотрудника, оформлявшего необходимые документы. Некомпетентные действия сотрудника при подготовке пакета документов повлекли незаконную выдачу прокатного удостоверения кинофильму «Искушение».
По итогам проверки сотрудник, допустивший халатность при исполнении должностных обязанностей, был уволен, а директору департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации был объявлен строгий выговор. Соответствующий приказ уже подписан министром культуры Российской Федерации. Прокатное удостоверение, выданное ранее, отозвано.
Фото: Минкультуры РФ