Большой театр показал балет «Дон Кихот» для эвакуированных из ДНР и ЛНР граждан

Спектакль проходил в рамках благотворительной акции «Открытий занавес», организованной Минкультуры РФ.





«Сегодня у нас необычный спектакль. Мы знаем, что в зрительном зале очень большое количество беженцев с Донбасса. Мы знаем, что вы приехали из разных областей нашей страны. Это Московская область, Ярославская, Тамбовская, Тульская. <...> Мы хотим показать, может быть, один из самых наших лучших репертуарных спектаклей — „Дон Кихот“. Очень надеемся и очень верим, что этот спектакль доставит вам удовольствие, яркие впечатления и хорошее настроение», — заявил со сцены, обращаясь к зрителям, генеральный директор ГАБТа Владимир Урин.





Фото: Минкультуры РФ

