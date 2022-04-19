В программу кинофестиваля в Калининграде вошли ленты из Европы, Азии и Ближнего Востока

Международный кинофестиваль «Край света. Запад», который состоится в Калининграде с 1 по 7 мая, анонсировал программу. В показы включили ленты из стран Европы, Азии и Ближнего Востока, сообщила пресс-служба форума.

«В основную программу кинофестиваля „Край света. Запад“, показы в рамках которого пройдут в кинотеатре „Заря“, вошли восемь фильмов из Бельгии, Франции, Португалии, Швейцарии, Венгрии, Китая, Ирана и России. Восемь картин о жизни современных подростков. Дружба, любовь, семейные традиции и связи, выбор собственного пути — круг тем, объединяющих эти фильмы», — рассказали в пресс-службе.





Россию в основной программе представляет лента «Крос» режиссера Глеба Середы.





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