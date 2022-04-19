Уральский художник Анатолий Шубин удостоен премии «Арлекин»

Главный художник Екатеринбургского театра юного зрителя Анатолий Шубин удостоен премии «Арлекин» в почетной номинации «За великое служение театру для детей».

Имя нового лауреата этой престижной награды назвали во вторник на пресс-конференции, посвященной предстоящему конкурсу на соискание Российской национальной премии «Арлекин» 2022 года и XIX фестиваля театрального искусства для детей’ «Арлекин».





Награда будет вручена лауреату 29 апреля на торжественном закрытии фестиваля в театре «Зазеркалье».





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