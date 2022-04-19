«Перкуссия-класс» приглашает на мастер-классы по ударным инструментам

19.04.2022
Бесплатные онлайн-занятия для всех желающих проводят педагоги и исполнители-ударники, сообщает пресс-служба проекта.
Первый сезон «Перкуссии-класс» продлится до конца мая 2022 года. В нем затронуты вопросы педагогики ДМШ и ДШИ. Отдельные занятия предназначены для первых курсов музыкальных колледжей.
Записи мастер-классов выкладывают в свободном доступе на YouTube-каналы и VK-страницы организаторов проекта — Фонда «Искусство на все времена» и Духового общества имени Валерия Халилова.
Кроме того, молодые педагоги могут задавать профессиональные вопросы и запрашивать сборники, отправив письмо организаторам на почту: Perkussia.Klass@gmail.com. Также они могут рассказать о своих успехах и прислать видеозаписи выступлений учеников.
«Перкуссия-класс» нацелен на повышение уровня образования молодых музыкантов-ударников и объединение профессионалов. Проект реализуется при поддержке ПФКИ.
Фото: пресс-служба проекта «Перкуссия-класс»