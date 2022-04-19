В Мурманской области снимут сериал «Сахалин-6»

Съемки пройдут в Заполярье с 21 по 30 апреля, сообщили в Центре развития кинопроизводства Мурманской области.





В центре истории — Вика, ради карьерного роста переезжающая в поселок вахтовиков Сахалин-6, где расположен офис нефтекомпании. По приезде она понимает, что ее специально заманили в опасное место. Другие обитатели тоже не случайно оказались на Сахалине-6. Чтобы выжить, Вике предстоит раскрыть их тайны.





Натурные съемки пройдут на объектах, которые «исполнят роли» поселка вахтовиков, нефтеперерабатывающей станции, пустынного побережья. Кроме того, в сериале покажут бытовки, заброшенный ангар, ледокол и богатый дом.





Режиссером сериала выступает Валентина Власова. Главную роль исполняет Софья Ардова. Съемками занимается кинокомпания «Дивера Фильм» по заказу «Эпик Медиа».





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