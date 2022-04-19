Культовый хоррор «Ведьма из Блэр» могут перезапустить спустя 23 года

Переосмыслением резонансного мокьюментари планирует заняться компания Lionsgate, сообщает Screen Rant со ссылкой на отчет The Ankler.





Lionsgate рассматривает возможность перезапуска The Blair Witch Project, первый фильм которого «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» вышел в 1999 году. Официального подтверждения о разработке проекта пока не поступало.





Оригинальный хоррор режиссеров Дэниэла Мирика и Эдуардо Санчеса имел оглушительный успех. Однако его сиквел «Ведьма из Блэр 2: Книга теней» (2000) разочаровал зрителей. Еще один сиквел с подзаголовком «Новая глава» 2016 года тоже оказался провальным.





Успех оригинальной «Ведьмы из Блэр» во многом был обязан тому, что зрители увидели нечто совершенно новое. Фильм вышел до появления соцсетей, когда публика была более чувствительна к идее найденных кадров, ставшей новаторским приемом создателей хоррора. Атмосферу 1999 года невозможно вернуть, однако следование принципам оригинала в адаптированном варианте может дать шанс возвращению франшизы, отмечает издание.





Фото: кадр из фильма «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света»