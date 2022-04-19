Два законопроекта Минкультуры РФ прошли второе чтение

19 апреля Госдума приняла во втором чтении два законопроекта, разработанных Министерством культуры РФ, сообщила пресс-служба ведомства.





Речь идет о законопроектах «О внесении изменений в статью 1274 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» и «О внесении изменений в ФЗ «Об обязательном экземпляре документов».





Первый проект закона приводит нормы ГК РФ в соответствие с положениями Марракешского договора, к которому Россия присоединилась в декабре 2017 года.





Договор разрешает уполномоченным организациям без согласия авторов и без выплаты им вознаграждения воспроизводить в некоммерческих целях произведения в специальных форматах (шрифт Брайля, «Говорящие» книги) для людей с ограниченными возможностями здоровья, которые не могут читать печатные тексты. В этом случае книги в спецформатах должны предоставляться бесплатно.





«Текст, подготовленный ко второму чтению, учитывает предложения О.Н. Смолина по определению правительством России перечня показаний, при наличии которых лица с ограниченными возможностями могут использовать специальные форматы, а также в части определения перечня библиотек, предоставляющих доступ через информационно-телекоммуникационные сети к экземплярам произведений в специальных форматах», — сказала депутат Ирина Белых, представившая документ.





Второй законопроект оптимизирует дублирующие функции Российской книжной палаты и РГБ. Оптимизация функций ликвидирует систему «двух окон» и позволит упростить процедуру сдачи обязательного электронного экземпляра для издателей в режиме «одного окна», сохранить культурное наследие в цифровом формате и создать современную и достоверную цифровую информационную среду. Также реализация закона усовершенствует процесс рассылки обязательных экземпляров документов по организациям-получателям.





«Изменения, которые предлагаются законопроектом, связаны с передачей филиала ИТАР-ТАСС Российской книжной палаты в ведение Российской государственной библиотеки» — сказал член думского комитета по культуре Серей Соловьев.





Третье чтение этого законопроекта назначено на 20 апреля. После прохождения третьего чтения документ передадут в Совет Федерации. Федеральный закон вступит в силу через 120 дней после опубликования.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ