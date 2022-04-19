Опубликован тизер третьего сезона сериала «Любовь, смерть и роботы»

Стриминговый сервис Netflix разместил ролик по новому сезону анимационного сериала-антологии на YouTube-канале.





В тизере также анонсирована дата выхода — новые эпизоды шоу «Любовь, смерть и роботы» появятся на Netflix 20 мая.





Ролик в основном представляет кадры из первого и второго сезонов сериала. Сюжет новых эпизодов держится в тайне. Продюсированием третьей части занимались Тим Миллер и Дэвид Финчер, работавшие над предыдущими сезонами проекта.





Сериал «Любовь, смерть и роботы» вышел в 2019 году. В каждом эпизоде антологии рассказана фантастическая история в отдельном визуальном стиле.





Фото: кадр из трейлера сериала «Любовь, смерть и роботы»