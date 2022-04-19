У музея имени Врубеля в Омске появились собственные духи

19.04.2022
Омский областной музей изобразительных искусств имени Врубеля стал обладателем собственной марки духов. Их композиция создана по врубелевскому триптиху «Цветы», сообщили ТАСС в пресс-службе музея.
«У музея имени М.А. Врубеля появились собственные духи. Уникальную парфюмерную композицию — духи „Врубель“ — разработала пермский парфюмер Виола Новоселова. Источником вдохновения послужила жемчужина омской коллекции триптих „Цветы“ (1894) — „Розы и орхидеи“, „Хризантемы“, „Желтые розы“ — единственное за Уралом живописное произведение великого художника, уроженца Омска Михаила Александровича Врубеля», — сообщили в пресс-службе.
В музее отметили, что цветы были особой темой творчества Врубеля.
Фото: Pixabay