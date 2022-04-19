Общество «Знание» организовало конкурс-фестиваль театральных произведений

Российское общество «Знание» анонсировало сбор заявок на участие в театральном конкурсе-фестивале «Знание. Театр». Об этом сообщила пресс-служба общества.

Проект рассчитан на аудиторию школьников и учащихся вузов.





«Минпросвещения России поддерживает эту инициативу, мы активно работаем над развитием школьных театров. Еще в ноябре прошлого года в школах по всей стране было 7 тыс. театров, а уже в марте этого года их стало более 12 тыс. К 2024 году они должны заработать во всех российских школах. Приобщать детей к театральному искусству, вовлекать их в историю драматургии и делиться секретами успешных постановок — чрезвычайно важно, это позволяет нам расширять кругозор юных зрителей и открывать в них новые таланты», — отметил министр просвещения России Сергей Кравцов.





В пресс-службе отметили, что принять участие в конкурсе могут все желающие. Подать заявку можно на сайте theatre.znanierussia.ru до 15 мая.





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