Фантастическую сказку «Милосердие» покажут в Казани

В постановке студии «Могҗиза» задействованы дети с ограниченными возможностями здоровья и артисты Тинчуринского театра, сообщила пресс-служба учреждения.





21 апреля в 11:00 на сцене Татарского государственного театра драмы и комедии им. Карима Тинчурина состоится премьера спектакля «Миһербанлык» («Милосердие»). Постановку представит студия «Могҗиза» («Чудо») для детей с ограниченными возможностями, работающая при театре.





В центре истории — две девочки и два мальчика, которые дружат в онлайн-пространстве, но не имеют друзей в реальной жизни. Проблемы с электричеством способствует тому, что спрятавшиеся в интернете герои выходят на улицы и сталкиваются с реальностью, где полученный в Сети опыт помогает им.





Автором сказки-фэнтези выступил актер театра Ильфак Хафизов, режиссером стал заслуженный артист РФ и народный артист Татарстана Зуфар Харисов.





Студия «Могҗиза» для детей с ограниченными возможностями здоровья открылась в 2019 году по инициативе директора Тинчуринского театра Фаниса Мусагитова. Сегодня театральное мастерство в студии осваивают 15 воспитанников.





Фото: Ti zet, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62964387