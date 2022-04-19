В Красноярске дебютировал концерт «Песенки Вертинского»

19.04.2022
Премьерный показ прошел в кафешантане Красноярского драмтеатра имени А.С. Пушкина, сообщили Gornovosti.
Композиции поэта и исполнителя Александра Вертинского, а также отрывки из его книги исполняет актер, автор концерта под крышей театра Георгий Дмитриев. Аккомпанирует Максим Филюшко (фортепиано).
Актер пояснил, что выбрал Вертинского из большой любви к его творчеству — на протяжении многих лет Дмитриев исполняет песни шансонье и постоянно открывает в них что-то новое. По его словам, в концертной программе «песенки», как сам Вертинский называл свои творения, выступают «средством откровенно поговорить со зрителем на какие-то простые темы».
«Каждая песенка — целый спектакль в несколько минут. <...> Эти произведения написаны 90-100 лет назад, но они абсолютно актуальны сегодня», — подчеркнул Дмитриев.
Ближайший показ «Песенок Вертинского» пройдет 20 апреля.
Фото: pixabay