В Сети дебютировал трейлер «Оффлайна» с Никитой Ефремовым

19.04.2022
Онлайн-кинотеатр Okko представил первый ролик по сериалу «Оффлайн». Видео доступно на официальном ютьюб-канале стриминга.
Премьера детективного триллера состоится на платформе Okko 27 апреля.
«Оффлайн» расскажет о людях, ведущих двойную жизнь. «У них есть семьи, престижная работа и безупречная репутация. Они готовы на всё, чтобы никто не узнал про их вторую сущность. Но теперь за все, что сделано в Сети, им придется ответить оффлайн», — говорится в синопсисе.
В центре истории окажется расследование дела о «невидимом» приложении по продаже запрещенных веществ, открывающемся фразой I wanna be happy («Я хочу быть счастливым»).
Режиссер триллера — Кирилл Плетнев. Над сценарием работали Владислав Кид, Иван Ермоленко, Тимофей Усков. Главные роли исполнили Никита Ефремов, Денис Шведов, Полина Максимова, Никита Кологривый и Риналь Мухаметов.
Фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko