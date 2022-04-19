Петербург встретил Международный день памятников просветительскими мероприятиями

19.04.2022
В Санкт-Петербурге в Международный день памятников и исторических мест состоялись культурно-просветительские мероприятия. Одним из главных событий праздника стал старт VII сезона проекта «Открытый город», в рамках которого пройдет около 1 тыс. очных мероприятий, сообщила пресс-служба Смольного.
«Мало какой город в нашей стране может сравниться с Петербургом по количеству архитектурных и исторических памятников. В Петербурге находится десятая часть всех исторических зданий России. Памятником можно считать весь наш город. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, мы будем выделять бюджетные средства, чтобы сохранить наше наследие», — приводит пресс-служба слова губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
VII сезон культурно-просветительского проекта «Открытый город» обещает подарить петербуржцам около 1 тыс. очных мероприятий и 500 онлайн-экскурсий.
Фото: Pixabay