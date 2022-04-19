Джейсон Момоа может возглавить каст киноадаптации Minecraft

19.04.2022
Американский актер ведет переговоры об участии в съемках фильма по шведской видеоигре. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
По словам источников журнала, Джейсон Момоа из «Игры Престолов», «Аквамена» и «Дюны» находится на завершающей стадии переговоров об участии в проекте. Предполагают, что он сыграет главную роль в экранизации Minecraft.
Какую именно роль может исполнить актер, пока не уточняется. Детали сюжета не раскрываются.
Фильм по Minecraft выпустит студия Warner Bros. Режиссером выступит Джаред Хесс («Наполеон Динамит»). Продюсированием займутся Мэри Пэрент и Рой Ли, работавшие над «Дюной». Среди исполнительных продюсеров — Джон Берг, Кейл Бойтер и Джон Спэйтс.
Продюсер Джилл Мессик, работавшая над проектом до 2018 года и не успевшая его закончить, получит посмертную награду за разработку фильма.
Игра Minecraft в жанре песочницы, разработанная шведским программистом Маркусом Перссоном, появилась в 2009 году. Через два года состоялся официальный выпуск. Ежемесячно в нее играют более 100 млн человек по всему миру.
Фото: кадр из фильма «Аквамен»