Стартует Всероссийский музыкальный онлайн-марафон #Родное_Народное

С 19 апреля начинается прием заявок на участие в мероприятии в рамках Года культурного наследия народов России, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.





Онлайн-марафон #Родное_Народное пройдет с апреля по август. Мероприятие организует Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной при поддержке Министерства культуры РФ.





Принять участие в конкурсе могут вокальные, инструментальные, хореографические и другие творческие коллективы, в которых состоят жители России в возрасте от 4 лет. Всех участников разделят на две группы — любители и профессионалы.





Конкурсантам предлагают записать свои выступления и направить видео организаторам, которые опубликуют их на сайте Виртуального культурного центра ансамбля «Россия». Марафон пройдет в трех категориях: «Музыка», «Поэзия» и «Танец». Номера оценит жюри в составе деятелей культуры и искусства, преподавателей гуманитарных вузов и этнографов из разных регионов страны.





Осенью 2022 года видеозаписи победителей онлайн-марафона #Родное_Народное представят на гала-концерте Фестиваля национальных оркестров России в Кремлевском дворце, который станет кульминацией Года культурного наследия.





Узнать детали проведения конкурса и подать заявку можно по ссылке





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