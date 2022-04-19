В Мариинке представят балетную премьеру к юбилею Сергея Дягилева

19.04.2022
Балет «Послеполуденный отдых фавна» на симфоническую прелюдию Клода Дебюсси поставил Максим Петров, сообщила пресс-служба театра.
23 апреля на Исторической сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге пройдет вечер одноактных балетов к 150-летию импресарио Сергея Дягилева. В программе — «Видение розы», «Лебедь», «Шехеразада», а также премьера «Послеполуденный отдых фавна».
Первого «Фавна» поставил Вацлав Нижинский в 1912 году для «Русских сезонов», которые организовывал Сергей Дягилев. Новую версию балета к его юбилею поставил выпускник Академии русского балета имени А.Я. Вагановой, хореограф Максим Петров.
Костюмы к постановке разработала художница и артистка балета Елена Трубецкова. Художником по свету выступил постоянный соавтор хореографа Константин Бинкин.
«Послеполуденный отдых фавна» также дадут 24 апреля на гала-концерте.
Фото: Александр Нефф, предоставлено пресс-службой Мариинского театра