В Царском Селе показали VR-копию Янтарной комнаты

19.04.2022
Копию Янтарной комнаты, выполненную в технологии виртуальной реальности (VR) продемонстрировали в Екатерининском дворце музея-заповедника «Царское Село», пишет ТАСС.
«Этот проект имеет для нас двойное значение. Во-первых, с точки зрения музейной институции — это самая четкая цифровая копия янтарной комнаты. <...> Второе: наличие этого проекта представляет возможность практически любому человеку в мире и в России, конечно, ощутить себя в центре этой «янтарной сказки», — рассказала директор ГМЗ «Царское Село» Ольга Таратынова.
Она отметила, что проект будет представлен в городах-участниках передвижной выставки «Петр I. Начало янтарного пути».
Фото: Pixabay