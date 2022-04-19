В Царском Селе показали VR-копию Янтарной комнаты

19.04.2022

В Царском Селе показали VR-копию Янтарной комнаты

Копию Янтарной комнаты, выполненную в технологии виртуальной реальности (VR) продемонстрировали в Екатерининском дворце музея-заповедника «Царское Село», пишет ТАСС.

«Этот проект имеет для нас двойное значение. Во-первых, с точки зрения музейной институции — это самая четкая цифровая копия янтарной комнаты. <...> Второе: наличие этого проекта представляет возможность практически любому человеку в мире и в России, конечно, ощутить себя в центре этой «янтарной сказки», — рассказала директор ГМЗ «Царское Село» Ольга Таратынова.

Она отметила, что проект будет представлен в городах-участниках передвижной выставки «Петр I. Начало янтарного пути».

Фото: Pixabay