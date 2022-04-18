Концерты Капеллы Санкт-Петербурга покажут зрителям «Русских сезонов»

18.04.2022
На этой неделе на видеоплатформе представят два концерта в исполнении артистов Государственной академической капеллы Петербурга, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.
19 апреля прозвучат «Симфонические танцы» Сергея Рахманинова, которые являются его последним крупным произведением. На портале представят запись концерта Симфонического оркестра капеллы под управлением народного артиста России Александра Чернушенко от 25 января 2020 года, ставшего одним из главных событий сезона.
21 апреля публика услышит Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского — одно из самых популярных и часто исполняемых произведений композитора. Симфоническую фантазию «Франческа да Римини» автор создал на сюжет 5-й песни «Ада» из «Божественной комедии» Данте Алигьери.
Фото: пресс-служба Минкультуры РФ