Подготовлен проект приказа о суммах полного финансирования кинодебютов

18.04.2022
Минкультуры России разработало проект приказа «Об основных принципах государственной финансовой поддержки кинопроизводства в 2022 году», сообщила пресс-служба ведомства.
Проект приказа подготовлен с целью дополнения основных принципов финансовой господдержки кинопроизводства в 2022 году. Он устанавливает предельные суммы государственной поддержки, выделяемой из бюджета РФ в 2022 году на создание картин, режиссерами-постановщиками которых являются выпускники федеральных государственных вузов по программам высшего образования в области кинематографии по специальностям «Режиссура кино и телевидения» или «Режиссура аудиовизуальных искусств (по видам)» в течение пяти лет после получения высшего образования.
Максимальная сумма финансирования полнометражных игровых дебютных фильмов не может превышать 60 млн рублей. Поддержка короткометражных неигровых дебютных фильмов составит не более 2,5 млн рублей, короткометражных анимационных дебютных фильмов — не более 350 тысяч рублей за минуту.
В мае 2022 года Минкультуры РФ планирует провести сбор заявок на полное финансирование дебютных фильмов.
1 апреля 2022 года принят закон о полном госфинансировании дебютных фильмов, что сделало возможным полную господдержку таких фильмов.
Фото: Рixabay