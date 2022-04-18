Умер режиссер и педагог Леонид Хейфец

18.04.2022
Народный артист России скончался на 88-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.
Профессор Российского института театрального искусства (ГИТИС), заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист РФ Леонид Хейфец умер 18 апреля в возрасте 87 лет.
Сообщение о кончине режиссера и педагога Григорий Заславский получил от супруги покойного. По его словам, на прошлой неделе Хейфец выписался из больницы и находился в бодром настроении. Однако сегодня его не стало.
Леонид Хейфец (1934-2022) родился в Минске, окончил Белорусский политех и режиссерский факультет ГИТИСа. Работал режиссером в театрах разных республик СССР, а также преподавал в ВТУ имени Щепкина и ГИТИСе. Известен телеинтерпретациями отечественной классики, среди которых «Рудин» Тургенева, «Обрыв» Гончарова, «Вишневый сад» Чехова и др.
Фото: Рixabay