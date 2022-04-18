Первые экспонаты из коллекции Морозовых вернулись в Россию

18.04.2022
О возвращении произведений искусства сообщил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в эфире радиостанции «Говорит Москва».
В РФ из Франции прибыла первая машина с полотнами из коллекции Морозовых, которые выставлялись во французской столице.
«Сейчас происходит отправка как раз произведений из Парижа, первая машина уже на территории Российской Федерации», — сказал Михаил Швыдкой.
Произведения искусства XIX — первой четверти ХХ века из коллекции Михаила и Ивана Морозовых участвовали в выставке «Иконы современного искусства» в Париже. Большую часть работ, принадлежавших меценатам, предоставили Эрмитаж, Третьяковка и Пушкинский музей.
Ранее в Эрмитаж, музеи-заповедники «Царское Село», «Гатчина» и «Павловск» вернулись экспонаты, которые были задержаны на финской границе.
Фото: Рixabay