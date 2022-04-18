Московский Пасхальный фестиваль откроется 24 апреля

18.04.2022
Торжественное открытие пройдет в Большом зале Московской консерватории, сообщила пресс-служба Мариинского театра.
24 апреля, в праздник Светлой Пасхи, Симфонический оркестр Мариинки под управлением народного артиста РФ Валерия Гергиева откроет XХI Московский Пасхальный фестиваль.
Музыканты дадут концерты в более чем 30 городах в рамках пасхального тура, который предваряют выступления в Петербурге, Мурманске, Петрозаводске, Беломорске и Твери.
В программе — симфоническая, звонильная и хоровая программы. Концерты колокольной музыки пройдут в храмах и монастырях Москвы, Петербурга, Истры, Раменского, Звенигорода, Великого Новгорода, Костромы, а также Витебска (Беларусь).
Хоровая программа откроется 25 апреля концертом в Храме Христа Спасителя, всего в программе — около 50 выступлений. Финальный гала-концерт хоровой музыки пройдет 8 мая в Концертном зале имени Чайковского в Москве.
Завершит фестиваль общедоступный концерт на Поклонной горе в День Победы.
Фото: Александр Шапунов © Фонд Валерия Гергиева